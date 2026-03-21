NHAI पेट्रोलिंग वाहनों पर AI से लैस डैशकैम लगाएगा

NHAI करेगा AI वाले डैशकैम से हाइवे पर निगरानी, रखरखाव और सुरक्षा में मिलेगी मदद

क्या है खबर?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) लगभग 40,000 किलोमीटर हिस्से पर गश्ती वाहनों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित डैशकैम लगाने की तैयारी कर रहा है। ये रूट पेट्रोल वाहन (RPV) अब साप्ताहिक रूप से सड़क निरीक्षण करेंगे, समस्याओं का पता लगाएंगे और AI की मदद से सुरक्षा पर नजर रखेंगे। इन कैमरों से प्राप्त डाटा त्वरित मरम्मत और बेहतर ट्रैकिंग के लिए सीधे NHAI के पोर्टल पर जाएगा। इनकी मदद से 30 से अधिक समस्याओं का पता लगा सकेंगे।