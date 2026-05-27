नेयसा-पाइपशिफ्ट ने भारत के लिए लॉन्च किया निश्चित लागत, तेज और सुरक्षित AI प्लेटफॉर्म

कई परेशानियों को दूर करेगा प्लेटफॉर्म

यह प्लेटफॉर्म उन बड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए लाया गया है, जो भारतीय कंपनियों को विदेशी AI सेवाओं से मिलती हैं। इनमें धीमी रफ्तार, लगातार बढ़ती लागत और डाटा प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं मुख्य हैं।

यह कस्टमर सपोर्ट बॉट्स से लेकर वर्कफ्लो ऑटोमेशन तक कई सारे कामों में अपनी सेवाएं दे सकता है। अच्छी बात यह है कि यह भविष्य के तकनीकी अपग्रेड्स के लिए भी तैयार है। इसका मतलब है कि कंपनियों को हर बार नया GPU या AI मॉडल आने पर अपने ऐप्स को दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

नेयसा के मुख्य उत्पाद अधिकारी करण कृपलानी के मुताबिक, यह OpenAI संगत है, लेकिन इसे विशेष रूप से भारत को ध्यान में रखकर बनाया गया है।