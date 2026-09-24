मेटा कनेक्ट 2026 में नया VR चश्मा हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स
क्या है खबर?
मेटा कनेक्ट 2026 में कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने नया मेटा VR ग्लास पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, यह करीब 100 ग्राम वजन वाला हल्का डिवाइस है, जिसमें डिस्प्ले के साथ आवाज और हाथों के इशारों से कंट्रोल करने की सुविधा मिलेगी। इसमें मेटा का AI एजेंट म्यूज भी काम करेगा। कंपनी ने इसे केवल वर्चुअल रियलिटी के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम, मनोरंजन और गेमिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया है।
काम
काम करने का तरीका बदलेगा
मेटा के अनुसार, ग्लास को बाहरी स्क्रीन से जोड़ा जा सकेगा और इसके जरिए सपाट जगह पर वर्चुअल कीबोर्ड दिखाया जा सकेगा।
इसमें USB-C के जरिए डिस्प्लेपोर्ट कनेक्शन भी मिलेगा। इसका वजन करीब 100 ग्राम है, जो मेटा क्वेस्ट 3 हेडसेट के मुकाबले लगभग पांच गुना कम है।
कंपनी का कहना है कि हल्के डिजाइन के कारण इसे लंबे समय तक पहनना आसान होगा। AI की मदद से ग्लास कई कामों में उपयोगी हो सकता है।
मूवी
मूवी देखने का भी अलग अनुभव
मनोरंजन के लिए मेटा VR ग्लास में स्पेशल ऑडियो के साथ डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी विजन का सपोर्ट दिया गया है। इसमें आईमैक्स एन्हांस्ड सिनेमा मोड भी मिलेगा।
मेटा ने बताया कि डिज्नी प्लस जैसे स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के जरिए 3D फिल्में और दूसरे अनुभव देखे जा सकेंगे। गेमिंग के लिए ग्लास में एक्सबॉक्स क्लाउड गेमिंग और मेटा क्वेस्ट की गेम लाइब्रेरी का सपोर्ट होगा।
इससे यूजर्स को क्लाउड गेमिंग और वीआर गेमिंग दोनों विकल्प मिलेंगे।
कॉल
वीडियो कॉल में दिखेगा पूरा होलोग्राम
मेटा ने नए ग्लास के साथ फुल-बॉडी होलोग्राम कॉलिंग भी पेश की है।
कंपनी के मुताबिक, यह सुविधा मेटा VR ग्लास और मेटा रे-बैन डिस्प्ले ग्लास दोनों में मिलेगी। इसका उद्देश्य वीडियो कॉल के दौरान सामने बैठे व्यक्ति जैसा अनुभव देना है। कंपनी ने बताया कि इसमें सामने वाले व्यक्ति का केवल चेहरा ही नहीं, बल्कि पूरा शरीर दिखाई देने का अनुभव मिलेगा।
इसके अलावा, वर्चुअल कीबोर्ड और निजी सिनेमा जैसे फीचर भी इसमें शामिल हैं।
कीमत
2027 में होगा लॉन्च
मेटा VR ग्लास की कीमत 1,299 डॉलर (करीब 1.25 लाख रुपये) रखी गई है।
कंपनी के मुताबिक, इसे 2027 के वसंत में बाजार में उतारा जाएगा। हालांकि, भारत में इसकी कीमत और बिक्री शुरू होने की तारीख अभी सामने नहीं आई है। मेटा ने फिलहाल इस डिवाइस को लेकर मुख्य जानकारी साझा की है।
भारतीय बाजार में इसे कब उपलब्ध कराया जाएगा और इसकी कीमत कितनी होगी, इसकी जानकारी कंपनी बाद में दे सकती है।