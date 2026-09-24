मेटा ने पेश किया नया VR ग्लास

मेटा कनेक्ट 2026 में नया VR चश्मा हुआ लॉन्च, जानिए कीमत और फीचर्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:27 am Sep 24, 202607:27 am

क्या है खबर?

मेटा कनेक्ट 2026 में कंपनी के CEO मार्क जुकरबर्ग ने नया मेटा VR ग्लास पेश किया है। कंपनी के मुताबिक, यह करीब 100 ग्राम वजन वाला हल्का डिवाइस है, जिसमें डिस्प्ले के साथ आवाज और हाथों के इशारों से कंट्रोल करने की सुविधा मिलेगी। इसमें मेटा का AI एजेंट म्यूज भी काम करेगा। कंपनी ने इसे केवल वर्चुअल रियलिटी के लिए नहीं, बल्कि रोजमर्रा के काम, मनोरंजन और गेमिंग को ध्यान में रखकर तैयार किया है।