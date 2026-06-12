मामला

क्या है पूरा मामला?

अमेरिका की रहने वाली एलिस ने अपनी मौत से कुछ महीने पहले ChatGPT के साथ आत्महत्या से जुड़े विचारों और योजनाओं पर बातचीत की थी। आरोप है कि चैटबॉट ने बातचीत को रोकने या स्थिति की गंभीरता को पहचानकर परिवार को सचेत करने जैसा कोई कदम नहीं उठाया। एलिस की 2 जुलाई, 2025 को मौत हो गई थी। परिवार का कहना है कि अगर समय रहते कोई सुरक्षा कदम उठाया जाता, तो शायद यह दुखद घटना टाली जा सकती थी।