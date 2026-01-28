नया आधार ऐप डॉउनलोड के लिए उपलब्ध, जानिए क्या है नए फीचर

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ( UIDAI ) ने नया आधार ऐप लॉन्च किया है, जो अब डाउनलोड के लिए उपलब्ध है। इसमें सुरक्षित ऑफलाइन सत्यापन, चुनिंदा डाटा साझाकरण और मोबाइल नंबर अपडेट जैसी सुविधाएं शामिल हैं, जिनका उद्देश्य स्मार्टफोन से ही डिजिटल पहचान का प्रबंधन आसान, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है। इससे आधार कार्ड की भौतिक प्रतियों पर निर्भरता कम होगी और डाटा के दुरुपयोग से जुड़े जोखिम सीमित होंगे। यह ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐपल ऐप स्टोर पर उपलब्ध है।

सुरक्षा डाटा दुरुपयोग पर लगेगी लगाम UIDAI का कहना है कि बार-बार चेतावनी जारी करने के बावजूद देशभर में लोग होटल चेक-इन, सिम कार्ड, कार्यालय सत्यापन आदि के लिए नियमित रूप से आधार की फोटोकॉपी साझा करते हैं, जिससे डाटा के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है। सुरक्षित डिजिटल सत्यापन और नियंत्रित डाटा साझाकरण को सक्षम करके ऐप व्यक्तिगत जानकारी के अनावश्यक प्रकटीकरण को कम करने का प्रयास है। यह ऐप एक ही डिवाइस पर अधिकतम 5 आधार प्रोफाइल को सपोर्ट करता है।

सत्यापन बिना इंटरनेट के कर सकेंगे सत्यापन यह ऐप इंटरनेट कनेक्शन के बिना पहचान सत्यापन की सुविधा देता है। यूजर्स को आधार नंबर या बायोमेट्रिक डाटा साझा करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे नियमित जांच सुरक्षित हो जाती है। आधार कार्ड की कॉपी देने के बजाय केवल नाम या आयु जैसी जानकारी साझा करने का विकल्प चुन सकते हैं। इससे मामूली शुल्क देकर आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को बदल सकते हैं और पते में परिवर्तन के अनुरोध किए जा सकते हैं।

