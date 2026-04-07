नेटफ्लिक्स ने बच्चों के लिए लॉन्च किया प्लेग्राउंड गेम ऐप, ऑफलाइन भी खेल सकेंगे

उपलब्धता

कहां-कहां उपलब्ध है यह ऐप?

कंपनी का कहना है कि इसे मोबाइल या वाई-फाई कनेक्शन के बिना भी ऑफलाइन इस्तेमाल किया जा सकता है, जो इसे खाली समय का एक आदर्श साथी बनाता है। ऐप अब अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फिलीपींस और न्यूजीलैंड में उपलब्ध है। इसे 28 अप्रैल को विश्व स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। साथ ही यह iOS और एंड्रॉयड दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। स्ट्रीमिंग दिग्गज का कहना है कि यह बच्चों को अपनी पसंदीदा कहानियों में जीने का मौका देती है।