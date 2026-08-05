विज्ञापनों को लेकर विवादों में घिरी मेटा

मेटा की बढ़ीं मुश्किलें, NCPCR ने शुरू की कथित बाल यौन शोषण कंटेंट मामले की जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:55 am Aug 05, 202610:55 am

क्या है खबर?

फेसबुक की मूल कंपनी मेटा विज्ञापनों को लेकर विवादों में घिर गई है। बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कथित विज्ञापनों के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने कंपनी के खिलाफ औपचारिक जांच शुरू करने का फैसला किया है। आयोग का कहना है कि बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा से जुड़े मामलों को बेहद गंभीरता से लिया जाएगा। पूरे मामले की विस्तार से जांच की जाएगी और उसके आधार पर आगे की आवश्यक कार्रवाई तय की जाएगी।