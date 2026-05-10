नासा के वॉयेजर यानों की ऊर्जा हो रही खत्म, कितने साल और चल पाएंगे?

नासा के वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 अंतरिक्ष यान करीब 50 साल बाद भी अंतरिक्ष से लगातार जानकारी भेज रहे हैं। 1977 में लॉन्च किए गए ये दोनों यान अब इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुके हैं, लेकिन अब इनकी ऊर्जा तेजी से कम हो रही है। शुरुआत में इनके पास 470 वॉट ऊर्जा थी, जो अब काफी घट चुकी है। नासा अब नए उपायों के जरिए इन मिशनों को कुछ और साल तक चालू रखने की कोशिश कर रही है।

ऊर्जा लगातार कम हो रही है ऊर्जा नासा के मुताबिक, दोनों वॉयेजर यान हर साल करीब चार वॉट ऊर्जा खो रहे हैं। इसी वजह से कई वैज्ञानिक उपकरण बंद किए जा चुके हैं। वॉयेजर 1 में अब सिर्फ दो उपकरण सक्रिय हैं, जबकि वॉयेजर 2 में तीन उपकरण काम कर रहे हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि सीमित ऊर्जा के कारण जरूरी सिस्टम ही चालू रखे जा रहे हैं। अंतरिक्ष में इतनी लंबी यात्रा के बाद भी दोनों यान अब तक डाटा भेज रहे हैं।

परीक्षण मिशन बढ़ाने के लिए नया परीक्षण नासा की जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी 'बिग बैंग' नाम का नया इंजीनियरिंग परीक्षण करने जा रही है। इसके तहत कुछ पुराने सिस्टम बंद कर कम ऊर्जा खर्च करने वाले उपकरण चालू किए जाएंगे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इससे करीब 10 वॉट ऊर्जा बच सकती है। अगर यह योजना सफल रहती है, तो बंद करने की जरूरत एक साल तक टाली जा सकती है। सबसे पहले यह परीक्षण वॉयेजर 2 पर किया जाएगा, फिर वॉयेजर 1 पर लागू किया जाएगा।

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