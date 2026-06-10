आर्टेमिस III 2027 में लॉन्च करेगी नासा (तस्वीर: नासा)

आर्टेमिस-III 2027 में लॉन्च करेगी नासा, क्या है मिशन और कितना आएगा खर्च?

लेखन बिश्वजीत कुमार 02:59 pm Jun 10, 202602:59 pm

क्या है खबर?

नासा ने अपने आर्टेमिस-III मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित कर दिए हैं। यह मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा पर भविष्य में होने वाली मानव लैंडिंग की तैयारी का अहम हिस्सा होगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद पर नहीं उतरेंगे, बल्कि पृथ्वी की निचली कक्षा में कई महत्वपूर्ण परीक्षण करेंगे। नासा का मानना है कि यह मिशन 2028 में प्रस्तावित आर्टेमिस-IV चंद्र मिशन की तैयारी को मजबूत करेगा।