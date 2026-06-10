आर्टेमिस-III 2027 में लॉन्च करेगी नासा, क्या है मिशन और कितना आएगा खर्च?
क्या है खबर?
नासा ने अपने आर्टेमिस-III मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित कर दिए हैं। यह मिशन 2027 में लॉन्च किया जाएगा और चंद्रमा पर भविष्य में होने वाली मानव लैंडिंग की तैयारी का अहम हिस्सा होगा। इस मिशन में अंतरिक्ष यात्री चांद पर नहीं उतरेंगे, बल्कि पृथ्वी की निचली कक्षा में कई महत्वपूर्ण परीक्षण करेंगे। नासा का मानना है कि यह मिशन 2028 में प्रस्तावित आर्टेमिस-IV चंद्र मिशन की तैयारी को मजबूत करेगा।
मिशन
क्या है आर्टेमिस-III मिशन?
आर्टेमिस-III मिशन के दौरान ओरियन अंतरिक्ष यान पृथ्वी से लगभग 300 किलोमीटर ऊपर निचली कक्षा में रहेगा। यहां यह पाथफाइंडर नाम के प्रोटोटाइप लूनर लैंडर्स से मिलकर डॉकिंग करेगा। मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री लैंडर के अंदर जाकर हैच, लाइफ सपोर्ट सिस्टम और नए एक्सिओम स्पेससूट का परीक्षण भी कर सकते हैं। इन परीक्षणों का उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा पर सुरक्षित मानव लैंडिंग के लिए जरूरी तकनीकों को परखना और बेहतर बनाना है।
अवधि
2 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रहेगा दल
नासा के अनुसार, आर्टेमिस-III का चालक दल लगभग 2 सप्ताह तक अंतरिक्ष में रहेगा। मिशन के दौरान नए सिस्टम, उपकरण और अंतरिक्ष यान की क्षमताओं की जांच की जाएगी। वापसी के समय ओरियन कैप्सूल के उन्नत हीट शील्ड का भी परीक्षण होगा, जो पृथ्वी के वातावरण में प्रवेश के दौरान अत्यधिक तापमान का सामना करेगा। यह मिशन मूल रूप से चंद्र लैंडिंग के लिए बनाया गया था, लेकिन तकनीकी तैयारियों में देरी के कारण इसकी योजना बदली गई।
अंतरिक्ष यात्री
कौन-कौन अंतरिक्ष यात्री होंगे मिशन का हिस्सा?
इस मिशन का नेतृत्व अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रैंडी ब्रेस्निक करेंगे। इटली की अंतरिक्ष एजेंसी के लुका परमिटानो मिशन के पायलट होंगे। अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री आंद्रे डगलस और फ्रैंक रुबियो मिशन स्पेशलिस्ट की भूमिका निभाएंगे। वहीं बॉब हाइन्स को बैकअप क्रू सदस्य चुना गया है। मिशन की लॉन्च तिथि अभी घोषित नहीं हुई है, लेकिन नासा इसे 2027 में फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है।
खर्च
कितना आएगा आर्टेमिस-III मिशन पर खर्च?
आर्टेमिस-III मिशन की अनुमानित उड़ान लागत करीब 4.1 अरब डॉलर (लगभग 400 अरब रुपये) बताई गई है। इसमें SLS रॉकेट, ओरियन कैप्सूल, सर्विस मॉड्यूल और जमीनी संचालन का खर्च शामिल है। वहीं पूरे आर्टेमिस कार्यक्रम पर अब तक लगभग 93 अरब डॉलर (लगभग 8,800 अरब रुपये) खर्च किए जा चुके हैं। चंद्रमा पर भविष्य की मानव लैंडिंग के लिए स्पेस-X के ह्यूमन लैंडिंग सिस्टम और नए स्पेससूट विकसित करने पर भी अरबों डॉलर का निवेश किया जा रहा है।