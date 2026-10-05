चांद के गड्ढे ने बढ़ाई वैज्ञानिकों की दिलचस्पी

चांद के इस रहस्यमयी गड्ढे के नीचे छिपी है बड़ी गुफा? नासा करेगी जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:21 pm Oct 05, 202606:21 pm

क्या है खबर?

चांद की सतह पर मौजूद एक रहस्यमयी गड्ढा वैज्ञानिकों का ध्यान खींच रहा है। माना जा रहा है कि यह गड्ढा जमीन के नीचे मौजूद किसी बड़ी गुफा या सुरंग से जुड़ा हो सकता है। यह जगह चांद के मारियस हिल्स इलाके में है, जहां पुराने ज्वालामुखी की गतिविधियों के निशान मिलते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यहां लावा ट्यूब हो सकती है। अब नासा इसकी असली बनावट का पता लगाने की तैयारी कर रही है।