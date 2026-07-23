नासा करेगी स्पेस-X और ब्लू ओरिजन लैंडर की जांच

2028 की चांद लैंडिंग से पहले नासा करेगी स्पेस-X और ब्लू ओरिजन लैंडर की जांच

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:24 pm Jul 23, 202608:24 pm

क्या है खबर?

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा चांद पर इंसानों की अगली उड़ान को पूरी तरह सुरक्षित बनाने में जुटी है। इसी तैयारी के तहत एजेंसी 2027 में एक खास परीक्षण मिशन चलाएगी। इस दौरान अंतरिक्ष में कई महत्वपूर्ण तकनीकों और यानों की जांच की जाएगी। नासा का मानना है कि इस अभ्यास से संभावित कमियों का पहले ही पता चल जाएगा और 2028 में प्रस्तावित मानव चांद मिशन को अधिक सुरक्षित, भरोसेमंद और सफल बनाने में बड़ी मदद मिलेगी।