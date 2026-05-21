चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बनेगा स्थायी ठिकाना, नासा जल्द करेगी मून बेस मिशन की घोषणा

नासा इस महीने अपने स्थायी मून बेस बनाने की योजना के बारे में बताएगी। इसके लिए एजेंसी ने 26 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने की बात कही है, जिसमें इस मिशन को लेकर पूरी जानकारी दी जाएगी। नासा के अनुसार, यह बेस चांद के दक्षिणी ध्रुव पर बनाया जा सकता है। यहां अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहकर वैज्ञानिक रिसर्च करेंगे। एजेंसी प्रमुख जेरेड आइजैकमैन इस ब्रीफिंग को लीड करेंगे और भविष्य की योजनाओं पर जानकारी देंगे।

रोबोट चांद पर साथ काम करेंगे इंसान और रोबोट नासा की योजना के तहत मून बेस पर इंसान और रोबोटिक मिशन मिलकर काम करेंगे। यहां चांद की सतह, बर्फ और दूसरे संसाधनों की जांच की जाएगी। इससे अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने की तकनीक विकसित करने में मदद मिलेगी। इस मिशन में नई ऊर्जा तकनीक, कम्युनिकेशन सिस्टम और रहने की सुविधाओं की भी टेस्टिंग होगी। नासा का मानना है कि इससे भविष्य में मंगल ग्रह पर इंसानी मिशन भेजने की तैयारी आसान हो सकती है।

दक्षिणी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव को माना जा रहा अहम नासा चांद के दक्षिणी ध्रुव को इस मिशन के लिए सबसे अहम जगह मान रहा है। वैज्ञानिकों के अनुसार, यहां बर्फ मिलने की संभावना ज्यादा है। इस बर्फ से पानी, ऑक्सीजन और ईंधन तैयार किया जा सकता है, जिससे अंतरिक्ष यात्रियों को लंबे समय तक वहां रहने में मदद मिलेगी। अगर यह योजना सफल होती है, तो चांद पर लगातार मिशन चलाना आसान हो सकता है। इससे भविष्य के अंतरिक्ष मिशनों के लिए जरूरी तकनीकों को भी मजबूत किया जाएगा।

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चर्चाएं सोशल मीडिया पर तेज हुई चर्चाएं नासा की इस घोषणा को लेकर सोशल मीडिया पर कई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। कुछ लोग इसे अंतरिक्ष विज्ञान की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि कुछ यूजर हाल में सामने आई UFO और एलियन चर्चाओं से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि, नासा ने अभी तक किसी भी ऐसे दावे की पुष्टि नहीं की है। उसका मुख्य फोकस वैज्ञानिक रिसर्च और अंतरिक्ष तकनीक को आगे बढ़ाने पर है, ताकि भविष्य के मानव मिशनों को सफल बनाया जा सके।

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