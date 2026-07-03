नासा का स्विफ्ट बूस्ट मिशन हुआ लॉन्च, बचाया जाएगा 20 साल पुराना टेलीस्कोप

महत्व

20 साल पुराने टेलीस्कोप की क्यों है जरूरत?

नासा ने स्विफ्ट टेलीस्कोप को नवंबर, 2004 में लॉन्च किया था। यह गामा रे बर्स्ट, ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार और दूसरी हाई एनर्जी अंतरिक्ष घटनाओं का अध्ययन करता है। दो दशक बाद भी यह वैज्ञानिकों के लिए बेहद उपयोगी बना हुआ है। नासा के अनुसार पूरे मिशन पर करीब 3 करोड़ डॉलर (लगभग 300 करोड़ रुपये) खर्च हुए हैं, जो नया टेलीस्कोप बनाने की तुलना में काफी कम है और भविष्य के ऐसे मिशनों का रास्ता भी खोल सकता है।