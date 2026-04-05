नासा के आर्टेमिस II दल ने चंद्रमा के ओरिएंटेल बेसिन को किया कैमरे में कैद
क्या है खबर?
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की एक अद्भुत तस्वीर जारी की है, जिसे आर्टेमिस II के चालक दल ने कैप्चर किया है। यह तस्वीर एक ऐसे विशिष्ट भाग ओरिएंटेल बेसिन की दुर्लभ झलक दिखाती है, जो लंबे समय से निगाहों से छिपा हुआ था। इस तस्वीर में चंद्रमा की डिस्क के दाहिने किनारे पर स्थित विशाल बेसिन दिखाई देता है और यह पहली बार है, जब इसे मानव आंखों द्वारा पूरी तरह से देखा गया है।
खासियत
क्या है ओरिएंटेल बेसिन की खासियत?
CNN की एक रिपोर्ट के अनुसार, इससे पहले केवल रोबोटिक अंतरिक्ष यानों ने ही चंद्रमा की इस दूरस्थ विशेषता की तस्वीर ली थी। यह बेसिन चंद्रमा के निकट और दूर के किनारों पर स्थित है। ओरिएंटेल बेसिन को चंद्रमा के सबसे बड़े उल्कापिंडों में सबसे नया माना जाता है। इसका विशिष्ट बाहरी रिंग पूर्व से पश्चिम तक लगभग 950 किलोमीटर तक फैला हुई है, जो इस भू-आकृति के विशाल आकार और जटिलता को दर्शाता है।
पृथ्वी
धरती की तुलनात्मक तस्वीरें की पेश
जैसे-जैसे अंतरिक्ष यान चंद्रमा के करीब आ रहा है, अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा कि ओरियन कैप्सूल की खिड़कियों से चंद्रमा हर गुजरते पल के साथ बड़ा और अधिक विस्तृत दिखाई दे रहा है। ओरिएंटेल बेसिन की तस्वीरों को लेकर यूजर्स की जबरदस्त प्रतिक्रिया मिल रही है। कई लोगों ने चंद्रमा की इस दुर्लभ प्राकृतिक आकृति को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। नासा ने 1972 में अपोलो 17 के दल और आर्टेमिस II यात्रियों द्वारा खींची पृथ्वी की तस्वीरें शेयर की हैं।