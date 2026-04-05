आर्टेमिस II दल ने चंद्रमा के ओरिएंटेल बेसिन की तस्वीर ली है

नासा के आर्टेमिस II दल ने चंद्रमा के ओरिएंटेल बेसिन को किया कैमरे में कैद

क्या है खबर?

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा की एक अद्भुत तस्वीर जारी की है, जिसे आर्टेमिस II के चालक दल ने कैप्चर किया है। यह तस्वीर एक ऐसे विशिष्ट भाग ओरिएंटेल बेसिन की दुर्लभ झलक दिखाती है, जो लंबे समय से निगाहों से छिपा हुआ था। इस तस्वीर में चंद्रमा की डिस्क के दाहिने किनारे पर स्थित विशाल बेसिन दिखाई देता है और यह पहली बार है, जब इसे मानव आंखों द्वारा पूरी तरह से देखा गया है।