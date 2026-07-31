नासा के रोवर ने मंगल पर देखी अनोखी संरचना, जानिए क्यों है यह खास

वैज्ञानिकों का कहना है कि इस तरह के बहुभुज आकार पहले भी मंगल पर देखे गए हैं, लेकिन इस बार वे बहुत बड़े क्षेत्र में एक साथ मिले हैं।

रोवर की नजर जहां तक पहुंची, वहां तक यही आकृतियां फैली हुई दिखाई दीं। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इसे "बहुभुजों का समुद्र" बताया है।

उनका मानना है कि यह खोज मंगल ग्रह के पुराने वातावरण और वहां की सतह को बेहतर ढंग से समझने में अहम साबित हो सकती है।