पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाले रोवर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है

मंगल पर रिकॉर्ड दूरी तय करने वाले पर्सिवरेंस रोवर की क्या हैं प्रमुख उपलब्धियां?

लेखन बिश्वजीत कुमार 09:43 pm Oct 13, 202609:43 pm

क्या है खबर?

नासा के पर्सिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह पर सबसे ज्यादा दूरी तय करने वाले रोवर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। 11 अक्टूबर, 2026 को इसकी कुल यात्रा 45.22 किलोमीटर पहुंच गई। इसने नासा के ऑपर्च्युनिटी रोवर का 45.16 किलोमीटर का पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। फरवरी, 2021 में मंगल पर उतरने के 5 साल बाद पर्सिवरेंस ने यह उपलब्धि हासिल की है। यह रोवर मंगल पर जीवन के पुराने संकेतों की खोज और चट्टानों के अध्ययन में जुटा है।