नासा ने हबल से शक्तिशाली स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया है

नासा ने एक्सोप्लैनेट्स की खोज के लिए लॉन्च किया रोमन स्पेस टेलीस्कोप, जानिए इसकी खासियत

क्या है खबर?

नासा ने रविवार (30 अगस्त) को अपना नया रोमन स्पेस टेलीस्कोप सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया है और यह अपने ऑब्जर्वेशन पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। इस मिशन को स्पेस-X ने फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से फाल्कन हेवी रॉकेट के जरिए अंजाम दिया। इस टेलीस्कोप का नाम अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी की पहली मुख्य खगोलशास्त्री स्वर्गीय नैंसी ग्रेस रोमन के नाम पर रखा गया है और इसकी लागत 4.3 अरब डॉलर (करीब 405 अरब रुपये) है।