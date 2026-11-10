नासा का एस्केपेड मिशन मंगल की ओर बढ़ने को तैयार, सितंबर 2027 में पहुंचेगे दोनों यान

मिशन की शुरुआत तय समय पर नहीं हो सकी थी।

दोनों यानों को अक्टूबर, 2024 में भेजने की तैयारी थी, लेकिन न्यू ग्लेन रॉकेट की उड़ान टल गई। इस कारण पृथ्वी और मंगल की अनुकूल स्थिति का फायदा नहीं उठाया जा सका। अगला ऐसा मौका करीब 26 महीने बाद मिलता।

इंतजार करने के बजाय वैज्ञानिकों ने यानों को पृथ्वी के चारों ओर एक लंबी कक्षा में भेजने का फैसला किया। इसी रास्ते से वे नवंबर, 2026 में वापस लौटे।