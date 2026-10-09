नासा क्रू-12 के अंतरिक्ष यात्री 237 दिन बाद पृथ्वी पर लौटे, क्यों खास रहा यह मिशन?

क्रू-12 मिशन 13 फरवरी, 2026 को रवाना हुआ और अगले दिन ISS पहुंचा था।

वापसी के दौरान अंतरिक्ष यान ने 10 करोड़ मील से ज्यादा की दूरी तय की। नासा के लिए ऐसे मिशन अंतरिक्ष में लंबे समय तक रहने के असर को समझने और नई तकनीकों को परखने का मौका देते हैं।

इनसे भविष्य में चांद और मंगल पर इंसानों को भेजने की तैयारी में मदद मिल सकती है। मिशन के वैज्ञानिक नतीजों की जानकारी आगे साझा की जाएगी।