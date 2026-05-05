नासा ने अगले आर्टेमिस मिशन के लिए पूरा किया लैंडर का अहम परीक्षण

नासा अपने अगले आर्टेमिस मिशन के लिए तेजी से काम कर रही है। इसी क्रम में ब्लू ओरिजन के ब्लू मून मार्क 1 लूनर कार्गो लैंडर ने अहम टेस्टिंग पूरी कर ली है। इस लैंडर को एंड्योरेंस भी कहा जाता है। हाल ही में इसे नासा जॉनसन स्पेस सेंटर के चैंबर A में टेस्ट किया गया, जो दुनिया की सबसे बड़ी थर्मल वैक्यूम टेस्ट फैसिलिटी में शामिल है। यह टेस्ट मिशन की तैयारी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

टेस्टिंग स्पेस जैसी परिस्थितियों में हुई टेस्टिंग इस टेस्टिंग के दौरान अंतरिक्ष जैसी परिस्थितियों को तैयार किया गया। इसमें वैक्यूम और बहुत ज्यादा तापमान को सिमुलेट किया गया, जैसा कि असली मिशन में होता है। इंजीनियरों ने इस दौरान लैंडर के सिस्टम की परफॉर्मेंस को परखा और उसकी मजबूती की जांच की गई है। इससे यह सुनिश्चित किया गया कि लैंडर लॉन्च और लैंडिंग के समय सही तरीके से काम करेगा और किसी भी कठिन परिस्थिति में सुरक्षित रह सकेगा।

काम चांद पर सामान ले जाने के लिए तैयार लैंडर ब्लू मून मार्क 1 एक बिना इंसान वाला कार्गो लैंडर है, जिसे चांद पर करीब तीन मीट्रिक टन सामान ले जाने के लिए बनाया गया है। इसे ब्लू ओरिजन के न्यू ग्लेन रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। यह लैंडर चांद की सतह पर सटीक लैंडिंग करने, ऑटोनॉमस नेविगेशन और क्रायोजेनिक इंजन जैसी तकनीक दिखाएगा। इसके जरिए नासा के साइंस पेलोड भी चांद के साउथ पोल इलाके में पहुंचाए जाएंगे, जिससे रिसर्च को मदद मिलेगी।

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