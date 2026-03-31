नासा ने शुरू की आर्टेमिस II मिशन के लिए उल्टी गिनती, जानिए कब होगा लॉन्च

अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने अपने आर्टेमिस II चंद्र मिशन के लॉन्च के लिए उल्टी गिनती शुरू कर दी है है। अमेरिका में 1 अप्रैल, 2026 को लॉन्च का लक्ष्य शाम 04:44 बजे रखा गया है, जो भारतीय समय के अनुसार 2 अप्रैल सुबह करीब 4:00 बजे होगा। यह मिशन बहुत खास है, क्योंकि अपोलो युग के बाद पहली बार इंसान डीप स्पेस की यात्रा पर जाएंगे और चांद के पास जाकर एक नया रिकॉर्ड बनाने की तैयारी में हैं।

रॉकेट मिशन की तैयारी और रॉकेट की ताकत इस मिशन में स्पेस लॉन्च सिस्टम रॉकेट और ओरियन कैप्सूल का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो अब तक के सबसे शक्तिशाली सिस्टम में से एक माना जाता है। लॉन्च से पहले रॉकेट में ईंधन भरा जा रहा है और हर सिस्टम की जांच की जा रही है। यह पूरा मिशन इस बात का परीक्षण भी है कि इंसान लंबे समय तक अंतरिक्ष में सुरक्षित रह सकता है या नहीं और भविष्य में मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है।

उपलब्धि ऐतिहासिक क्रू और खास उपलब्धि इस मिशन में चार अंतरिक्ष यात्री शामिल हैं, जिनमें रीड वाइजमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हैनसेन शामिल हैं। यह क्रू कई मायनों में ऐतिहासिक है, क्योंकि ग्लोवर पहले अश्वेत व्यक्ति होंगे जो चांद की ओर जाएंगे, कोच पहली महिला होंगी और हैनसेन पहले गैर-अमेरिकी होंगे। यह मिशन करीब 10 दिन चलेगा और इसके बाद सभी अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित धरती पर वापस लौटेंगे। इस मिशन के दौर अलग-अलग दिन अंतरिक्ष यात्री कई तरह के प्रयोग करेंगे।

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