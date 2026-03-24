नासा के आर्टेमिस II मिशन में खास स्मार्ट बैंड पहनेंगे अंतरिक्ष यात्री, क्या करेगा यह?

अंतरिक्ष एजेंसी नासा अगले महीने महत्वपूर्ण चंद्र मिशन आर्टेमिस II को लॉन्च करने वाली है। इस मिशन के दौरान नासा कई तरह के विशेष वैज्ञानिक प्रयोग करने की योजना बना रही है। मिशन में शामिल चारों अंतरिक्ष यात्रियों को एक खास तरह का स्मार्ट बैंड पहनाया जाएगा। इस प्रयोग के जरिए अंतरिक्ष में इंसानों की स्थिति को समझने की कोशिश की जाएगी, जिससे भविष्य के मिशनों को और बेहतर बनाया जा सके।

काम स्मार्ट बैंड क्या काम करेगा? यह स्मार्ट बैंड अंतरिक्ष यात्रियों की सेहत से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां रिकॉर्ड करेगा। इसमें नींद का पैटर्न, शरीर की गतिविधियां, थकान और तनाव का स्तर शामिल होगा। इसके अलावा, यह उनके मानसिक प्रदर्शन और फैसले लेने की क्षमता पर भी बहुत अधिक बारीकी से नजर रखेगा। यह जानकारी लगातार इकट्ठा की जाएगी, जिससे वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद मिलेगी कि अंतरिक्ष में शरीर और दिमाग कैसे काम करते हैं।

महत्व क्यों जरूरी है यह तकनीक? अंतरिक्ष में रहना इंसानों के लिए काफी चुनौतीपूर्ण होता है। वहां दिन और रात का सामान्य चक्र नहीं होता और लंबे समय तक सीमित जगह में रहना पड़ता है। इससे मानसिक और शारीरिक दबाव बढ़ सकता है। ऐसे में यह स्मार्ट बैंड रियल टाइम डाटा देकर नासा को मदद करेगा कि वह अंतरिक्ष यात्रियों की स्थिति को समझ सके। इससे भविष्य में होने वाले लंबे मिशनों को ज्यादा सुरक्षित और सफल बनाया जा सकेगा।

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