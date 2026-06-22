नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप पहुंचा केनेडी स्पेस सेंटर, क्या है इसकी खासियत?

लॉन्च

अगस्त में लॉन्च की तैयारी

टेलीस्कोप अब 70 दिनों की प्री-लॉन्च तैयारियों से गुजरेगा, जिसमें जांच, ईंधन भरने और रॉकेट में लगाने जैसी प्रक्रियाएं शामिल हैं। इसे 30 अगस्त या उसके बाद फाल्कन हेवी रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च के बाद यह पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर लैग्रेंज पॉइंट-2 के पास काम करेगा। इसे कम से कम पांच साल तक संचालित करने की योजना है। हालांकि, पर्याप्त ईंधन होने पर यह 10 साल या उससे अधिक समय तक काम कर सकता है।