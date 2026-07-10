मुंबई की कैक्टस बनाएगी सरकार के लिए AI प्लेटफॉर्म

मुंबई की कैक्टस कंपनी को सरकार के लिए AI टेंडर प्लेटफॉर्म बनाने का मिला ठेका

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:58 pm Jul 10, 202612:58 pm

क्या है खबर?

मुंबई की कैक्टस टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के NeGD AI-बेस्ड प्रोक्योरमेंट ऑथरिंग प्लेटफॉर्म प्रोजेक्ट का ठेका मिला है। मनीकंट्रोल की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) प्लेटफॉर्म तैयार करेगी, जो सरकारी विभागों को खरीद प्रक्रिया से जुड़े दस्तावेज बनाने, उनकी जांच करने और उन्हें अंतिम रूप देने में मदद करेगा। इससे सरकारी कामकाज की रफ्तार बढ़ेगी, समय की बचत होगी और पूरी प्रक्रिया पहले से अधिक प्रभावी बनेगी।