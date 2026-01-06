CES 2026 में MSI ने प्रेस्टिज, रेडर, स्टील्थ और क्रॉसहेयर लैपटॉप किए पेश

CES 2026 में MSI ने अपने नए और अपडेटेड लैपटॉप्स लैपटॉप्स पेश किए हैं कंपनी ने इस बार डिजाइन, परफॉर्मेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स पर खास ध्यान दिया है। नई प्रेस्टिज सीरीज को प्रोफेशनल्स और क्रिएटर्स के लिए तैयार किया गया है। वहीं रेडर, स्टील्थ और क्रॉसहेयर जैसी गेमिंग सीरीज में नया चेसिस, बेहतर कूलिंग सिस्टम और बदला हुआ पोर्ट लेआउट दिया गया है, ताकि यूजर्स को बेहतर इस्तेमाल का अनुभव मिल सके।

डिजाइन प्रेस्टिज सीरीज में हल्का डिजाइन और लंबी बैटरी नई प्रेस्टिज 14 और प्रेस्टिज 16 सीरीज को पतले और हल्के डिजाइन के साथ पेश किया गया है। प्रेस्टिज 14 का वजन 1.32 किलो और प्रेस्टिज 16 का वजन 1.59 किलो है। इनमें इंटेल कोर अल्ट्रा सीरीज प्रोसेसर और इंटेल आर्क ग्राफिक्स दिए गए हैं। MSI का दावा है कि 81Wh बैटरी के साथ ये लैपटॉप 30 घंटे तक वीडियो चला सकते हैं, जो कामकाजी यूजर्स के लिए फायदेमंद है।

सुरक्षा फीचर्स प्रेस्टिज 13 AI+ और सुरक्षा फीचर्स MSI ने प्रेस्टिज 13 AI+ भी लॉन्च किया है, जिसका वजन सिर्फ 899 ग्राम है। इसे हल्के बिजनेस लैपटॉप के तौर पर पेश किया गया है और रोज़मर्रा के काम के लिए उपयोगी बताया गया है। इसमें एंटरप्राइज-ग्रेड सिक्योरिटी, विंडोज हेलो, TPM 2.0 और बड़ा टचपैड दिया गया है। प्रेस्टिज सीरीज में 2-इन-1 मॉडल, टच स्क्रीन और स्टाइलस सपोर्ट भी मिलता है, जिससे डिजाइन, नोट्स और प्रेजेंटेशन का काम और आसान हो जाता है।

Advertisement