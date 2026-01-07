मोटोरोला ने अपने बुक-स्टाइल फोल्डेबल फोन रेजर फोल्ड का किया अनावरण

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी मोटोरोला ने CSE 2026 में अपने पहले बुक स्टाइल फोल्डेबल स्मार्टफोन रेजर फोल्ड का अनावरण किया है। इस लॉन्च के साथ कंपनी ने क्लैमशेल फोल्डेबल से आगे बढ़ते हुए नए सेगमेंट में एंट्री की है। रेजर फोल्ड ऐसे समय आया है जब सैमसंग का गैलेक्सी Z फोल्ड और गूगल का पिक्सल फोल्ड पहले से बाजार में मौजूद हैं। इससे फोल्डेबल स्मार्टफोन बाजार में कड़ा मुकाबला तय माना जा रहा है।

डिस्प्ले डिस्प्ले और मल्टीटास्किंग पर खास ध्यान रेजर फोल्ड में 6.6 इंच का बाहरी डिस्प्ले दिया गया है। फोन खोलने पर 8.1 इंच की 2K LTPO स्क्रीन अंदर मिलती है, जिसे प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट दोनों के लिए खास तौर पर डिजाइन किया गया है। मोटोरोला ने इसमें फ्लेक्सिबल लेआउट और अडैप्टिव इंटरफेस दिए हैं। इसमें 6,000mAh की बैटरी दी गयी है। इससे एक साथ कई ऐप्स चलाना, वीडियो देखना और ऑफिस से जुड़े काम करना पहले से कहीं ज्यादा आसान और स्मूथ हो जाता है।

कैमरा कैमरा और AI फीचर्स की ताकत रेजर फोल्ड में ट्रिपल 50MP कैमरा सिस्टम है, जिसमें मेन कैमरा, अल्ट्रावाइड मैक्रो लेंस और 3x पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस शामिल हैं। सोनी LYTIA सेंसर बेहतर फोटो क्वालिटी, ज्यादा डिटेल और बेहतर लाइट कंट्रोल देने में मदद करता है। बाहर 32MP और अंदर 20MP का कैमरा दिया गया है, जिससे सेल्फी और वीडियो कॉलिंग आसान होती है। इसके साथ कैच मी अप और नेक्स्ट मूव जैसे AI फीचर्स यूजर्स को काम व्यवस्थित रखने, रिमाइंडर और प्लानिंग में मदद करते हैं।

Advertisement