मूनशॉट ने किमी K3.1 प्रो की साइबर क्षमता को सीमित कर दिया है

मूनशॉट किमी K3.1 प्रो बना सकता है गेम और 3D मॉडल, 4 नवंबर को होगा जारी

क्या है खबर?

चीनी कंपनी मूनशॉट AI ने अपना नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल किमी K3.1 प्रो पेश किया है। कंपनी के अनुसार, इसे इस तरह से बनाया गया है कि यह बिना किसी अलग टूल की मदद के गेम बनाने, 3D मॉडल डिजाइन करने और वित्तीय शोध रिपोर्ट तैयार करने जैसे जटिल काम कर सके। इस मॉडल में 10 लाख टोकन की कॉन्टेक्स्ट विंडो है। साथ ही इसकी कोडिंग और तर्क करने की क्षमता को भी बेहतर बनाया गया है।