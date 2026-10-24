मूनशॉट ने किमि K3.1 प्रो में हैकिंग क्षमता को सीमित किया है

मूनशॉट ने नए किमी मॉडल में हैकिंग क्षमता को किया सीमित, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

चीनी स्टार्टअप मूनशॉट ने अपने नवीनतम मॉडल की साइबर हमले की क्षमताओं को कम करने की घोषणा की है। यह कदम बढ़ते ऑटोनॉमस वाले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के कारण हैकिंग में तेजी आने की आशंकाएं बढ़ने के कारण उठाया गया है। स्टार्टअप ने किमि K3.1 प्रो को पेश करते हुए इन सीमाओं की घोषणा की, जिसे AI कंपनी अपना सबसे सक्षम 3,000-अरब पैरामीटर-क्लास ओपन-वेट मॉडल बताती है। 4 नवंबर तक मॉडल के वेट्स प्रकाशित करने की योजना है।