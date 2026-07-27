मूनशॉट AI के किमी K3 में अपने हिसाब से बदलाव किया जा सकता है

मूनशॉट AI का किमी K3 ओपन-वेट मॉडल सार्वजनिक डाउनलोड के लिए होगा उपलब्ध

क्या है खबर?

चीन की मूनशॉट AI अब अपने किमी K3 को 27 जुलाई से सार्वजनिक डाउनलोड के लिए उपलब्ध कराने जा रही है। 16 जुलाई को लॉन्च हुआ यह अब तक का सबसे बड़ा ओपन-वेट मॉडल है, जिसमें 2,800 अरब पैरामीटर हैं। इसके आने के बाद से सिलिकॉन वैली में बहस छिड़ गई है क्योंकि यह अमेरिकी कंपनियों के सबसे अच्छे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) मॉडल- एंथ्रोपिक के क्लाउड फेबल और OpenAI के GPT-5.6 सोल के बीच के अंतर को कम करता है।