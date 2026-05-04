MIT के विद्यार्थियों ने बनाया शरीर को कंट्रोल करने वाला AI सिस्टम, कैसे करता है काम?

MIT की एक टीम ने ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम बनाया है, जो इंसान के शरीर को कंट्रोल कर सकता है। इस प्रोजेक्ट ने हाल ही में MIT हार्ड मोड 2026 हैकाथॉन में पहला स्थान हासिल किया। टीम ने इसे "ह्यूमन ऑपरेटर" नाम दिया है। यह एक वियरेबल डिवाइस है, जो AI की मदद से यूजर के शरीर की हरकतों को कुछ समय के लिए कंट्रोल कर सकता है और नए काम सीखने में काफी मदद देता है।

काम डिवाइस कैसे काम करता है और क्या करता है? इस सिस्टम में एक खास डिवाइस हाथ पर पहना जाता है, जो एक्सोस्केलेटन जैसा दिखता है। यूजर जैसे ही AI को कमांड देता है, यह हाथ और उंगलियों को अपने आप चलाने लगता है। वीडियो में देखा गया कि AI ने हाथ से "OK" का इशारा कराया और पियानो भी बजाया। खास बात यह है कि यूज़र को वह काम खुद करना नहीं आता था, फिर भी AI ने उसे आसानी से पूरा कराया।

तरीका इसके पीछे की तकनीक और तरीका यह सिस्टम विजन-लैंग्वेज मॉडल, वॉइस कमांड और इलेक्ट्रिकल मसल स्टिमुलेशन को मिलाकर काम करता है। इसमें छोटे-छोटे करंट के जरिए मसल्स को सिग्नल भेजे जाते हैं, जिससे शरीर की हरकतें होती हैं। कैमरा यूजर के सामने का दृश्य समझता है और AI उसी के आधार पर मूवमेंट तय करता है। इसके बाद इलेक्ट्रोड के जरिए हाथ और उंगलियों को कंट्रोल किया जाता है, जिससे सही और सटीक काम आसानी से हो पाता है।

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