माइक्रोसॉफ्ट के गिबहट कोपायलट यूजर्स के लिए सब्सक्रिप्शन की कीमत बढ़ गई है

माइक्रोसॉफ्ट के टोकन-आधारित मूल्य निर्धारण सिस्टम से गिबहट कोपायलट यूजर्स में नाराजगी

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट की ओर से गिबहट कोपायलट की कीमत निर्धारण सिस्टम में बदलाव करने के फैसले से डेवलपर्स में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। यूजर चेतावनी दे रहे हैं कि नए सिस्टम के तहत उनकी मासिक लागत में वृद्धि हो सकती है। पहले निश्चित सब्सक्रिप्शन दर पर उपलब्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कोडिंग असिस्टेंट 1 जून से टोकन-आधारित मूल्य निर्धारण मॉडल पर लागू होगा। यह टूल कुछ यूजर्स विशेष रूप से डेवलपर्स और छोटी टीमों के लिए काफी महंगा हो सकता है।