माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में आया नया एजेंट मोड फीचर, कैसे करता है काम?

माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक में नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर एजेंट मोड पेश किया है, जो कोपायलट को एक स्मार्ट और ऑटोमेटेड असिस्टेंट बनाता है। यह फीचर सिर्फ ईमेल लिखने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे काम को संभालने में मदद करता है। एजेंट मोड ईमेल को समझकर उन्हें व्यवस्थित करता है और जरूरी कामों को पहचानता है। इससे यूजर्स को रोजमर्रा के काम आसान तरीके से करने में मदद मिलती है और समय की बचत होती है।

प्रबंधन इनबॉक्स प्रबंधन हुआ आसान इस फीचर की मदद से कोपायलट इनबॉक्स को अपने आप संभाल सकता है। यह ईमेल को प्राथमिकता के हिसाब से छांटता है, लंबे संदेश को छोटा करके समझाता है और जवाब भी तैयार करता है। इससे यूजर्स को हर मेल पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगाना पड़ता। यह फीचर नए और पुराने दोनों तरह के आउटलुक में काम करता है और इनबॉक्स को साफ और व्यवस्थित रखने में काफी मदद करता है।

कैलेंडर कैलेंडर और कामों का स्वचालन माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का नया एजेंट मोड सिर्फ ईमेल तक सीमित नहीं है, बल्कि कैलेंडर और कामों को भी संभालता है। यह मीटिंग के टकराव को पहचानकर उन्हें अपने आप दोबारा तय कर सकता है। इसके साथ ही ईमेल और चैट से जरूरी काम निकालकर उन्हें कार्य सूची में बदल देता है। इससे यूजर्स को अलग-अलग जगह पर काम संभालने की जरूरत नहीं पड़ती और पूरी प्रक्रिया आसान बन जाती है।

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