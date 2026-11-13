माइक्रोसॉफ्ट आउटेज: कैसे बिगड़ा सिस्टम और इसे ठीक करने में इतना समय क्यों लग रहा है?

माइक्रोसॉफ्ट के लिए सबसे बड़ी मुश्किल प्रभावित सर्वरों को दोबारा चालू करना रही।

कंपनी ने जब कुछ सर्वर ऑनलाइन किए, तो उन पर ट्रैफिक लौटते ही वे फिर जवाब देना बंद करने लगे। इससे रिकवरी की प्रक्रिया बार-बार प्रभावित हुई और इंजीनियरों को दूसरे तरीके अपनाने पड़े।

कंपनी ने प्रभावित सर्वरों पर ट्रैफिक रोकने, पुराने सॉफ्टवेयर बदलाव वापस लेने और क्षमता बढ़ाने का काम किया। इसी वजह से सेवाएं बहाल होने में उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है।