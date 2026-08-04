PC पर भी चलेंगे एक्सबॉक्स 360 के पुराने गेम्स

माइक्रोसॉफ्ट की बड़ी तैयारी, अब PC पर भी चलेंगे एक्सबॉक्स 360 के पुराने गेम्स

लेखन बिश्वजीत कुमार 12:19 pm Aug 04, 202612:19 pm

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट जल्द ही अपने पुराने एक्सबॉक्स और एक्सबॉक्स 360 गेम्स को PC पर लाने की तैयारी कर रही है। द वर्ज की रिपोर्ट के अनुसार, कंपनी ऐसे फीचर पर काम कर रही है, जिससे खिलाड़ी अपने पुराने गेम्स का डिजिटल संस्करण भी इस्तेमाल कर सकेंगे। अगर यह योजना लागू होती है, तो लाखों गेमर्स को अपने पसंदीदा पुराने गेम नए सिस्टम पर खेलने का मौका मिलेगा। हालांकि, कंपनी ने अभी तक इस योजना की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।