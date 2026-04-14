माइक्रोसॉफ्ट ओपनक्लॉ जैसी सुविधाओं वाला एजेंट तैयार कर रही है

माइक्रोसॉफ्ट ओपनक्लॉ जैसे एजेंट पर कर रही काम, कंप्यूटर के कई काम खुद संभालेगा

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट अपने मौजूदा कोपायलट टूल में ओपनक्लॉ जैसी सुविधाओं को जोड़ने के तरीकों का परीक्षण कर रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, ये नई सुविधाएं एंटरप्राइज ग्राहकों के लिए होंगी और इनमें ओपन सोर्स ओपनक्लॉ एजेंट की तुलना में बेहतर सुरक्षा नियंत्रण होंगे। ओपनक्लॉ एक ऐसा टूल है, जो यूजर्स के कंप्यूटर पर सारे काम संभालने के लिए एजेंट बना सकता है। यह परीक्षण सफल होता है तो यह भी हाल ही में विकसित अन्य एजेंटिक टूल्स में शामिल हो जाएगा।