माइक्रोसॉफ्ट बंद कर रही यह एंड्रॉयड ऐप, जानिए यूजर्स के पास क्या होगा विकल्प

कारण

इस कारण बंद कर रही ऐप

माइक्रोसॉफ्ट ने आउटलुक लाइट ऐप को अपने ईमेल क्लाइंट के हल्के वर्जन के रूप में लॉन्च किया था, जो कम क्षमता वाले स्मार्टफोन या खराब नेटवर्क कनेक्टिविटी वाले यूजर्स के लिए था। अब कंपनी व्यापक मेलबॉक्स सपोर्ट और माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज के साथ बेहतर एकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जिसके लिए उसने अधिक सुविधाओं से लैस आउटलुक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यूजर गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आउटलुक मोबाइल ऐप को मैनुअल डाउनलोड कर सकते हैं।