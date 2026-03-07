टेक कंपनियां अपने ग्राहकों को क्लाउड की सेवा देना जारी रखेंगी

माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और अमेजन ने जारी रखेगी क्लाउड की उपलब्धता, यह रहेगी शर्त

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट और गूगल ने पेंटागन के साथ विवाद के बाद एंथ्रोपिक के उपयोग को लेकर पैदा हुई चिंता को दूर किया है। उन्होंने कहा है कि जो उद्यम और स्टार्टअप उनके उत्पादों के माध्यम से क्लाउड का उपयोग करते हैं, उन्हें इस बात का डर नहीं होना चाहिए कि यह मॉडल उनकी पहुंच से बाहर हो जाएगा। अमेजन वेब सर्विसेज (AWS) के ग्राहक और साझेदार भी रक्षा संबंधी कार्यों को छोड़कर अन्य कामों में इसका उपयोग जारी रख सकते हैं।