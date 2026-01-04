माइक्रोसॉफ्ट एज एटलस ब्राउजर काे नहीं करने देगा डाउनलोड, जानिए क्यों उठाया यह कदम 

माइक्रोसॉफ्ट एज एटलस ब्राउजर की डाउनलोड को रोक देता है

क्या है खबर?

माइक्रोसॉफ्ट OpenAI के एटलस ब्राउजर से संबंधित डाउनलोड को रोकने की तैयारी कर रही है, जैसा उसने गूगल क्रोम के साथ किया है। यह उसकी यूजर्स को अपने ही ब्राउजर इकोसिस्टम में बनाए रखने की कोशिश है। एटलस अभी भी विंडोज के लिए विकास के चरण में है और वर्तमान में केवल मैकओएस पर उपलब्ध है। इतनी जल्दी किया जा रहा प्रयास दर्शाता है कि कंपनी इसे अपने ब्राउजर के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देख रही है।