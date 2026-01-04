माइक्रोसॉफ्ट एज एटलस ब्राउजर काे नहीं करने देगा डाउनलोड, जानिए क्यों उठाया यह कदम
क्या है खबर?
माइक्रोसॉफ्ट OpenAI के एटलस ब्राउजर से संबंधित डाउनलोड को रोकने की तैयारी कर रही है, जैसा उसने गूगल क्रोम के साथ किया है। यह उसकी यूजर्स को अपने ही ब्राउजर इकोसिस्टम में बनाए रखने की कोशिश है। एटलस अभी भी विंडोज के लिए विकास के चरण में है और वर्तमान में केवल मैकओएस पर उपलब्ध है। इतनी जल्दी किया जा रहा प्रयास दर्शाता है कि कंपनी इसे अपने ब्राउजर के लिए गंभीर चुनौती के रूप में देख रही है।
बदलाव
इस तरह ब्लॉक होगा एटलस
माइक्रोसाॅफ्ट का ब्राउजर पहले यह जांचता है कि क्या कोई यूजर एज के अंदर बिंग का उपयोग करके ChatGPT एटलस ब्राउजर खोज रहा है, जिससे सर्च परिणामों में एक प्रमोटेड सेक्शन एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद एक अवरोधन को एक्टिव किया जाता है, जब यूजर एटलस के डाउनलोड पेज पर पहुंचते हैं। माइक्रोसॉफ्ट उस अवरोधन के सक्रिय होने पर प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न मैसेज या बैनरों का परीक्षण कर रहा है।
सुविधा
एज में भी हैं AI की सुविधाएं
एज पहले से ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पर काफी निर्भर है, जिसमें बिल्ट-इन कोपायलट, AI-संचालित टैब, थीम निर्माण और अन्य टूल शामिल हैं। एलटस को एक पूर्ण AI-प्रथम ब्राउजर के रूप में स्थापित किया गया है, जिसमें एजेंट मोड जैसी सुविधाएं हैं, जो न्यूनतम यूजर इनपुट के साथ फॉर्म भरने जैसे कार्यों को संभाल सकती हैं। इससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए एज को ऑटोमैटिक और एजेंट-शैली के वर्कफ्लो में और अधिक आगे बढ़ना पड़ सकता है।