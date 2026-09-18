भारत की टेक प्रतिभा पर सत्य नडेला का भरोसा

भारतीय डेवलपर्स को लेकर माइक्रोसॉफ्ट CEO सत्य नडेला का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:12 pm Sep 18, 202606:12 pm

क्या है खबर?

टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) सत्य नडेला ने भारत को लेकर बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा कि भारत अगले 4 वर्षों में दुनिया की सबसे बड़ी डेवलपर कम्युनिटी वाला देश बन सकता है। नडेला ने यह बात अमेरिका के सिएटल में आयोजित एक बैठक के दौरान कही है। कार्यक्रम में भारतीय मूल के 40 से अधिक तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग जगत के लोग शामिल हुए। बैठक में AI और नई तकनीकों पर चर्चा हुई।