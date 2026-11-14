माइक्रोसॉफ्ट ने आउटेज के लिए माफी मांगी, समस्या के लिए बताई यह वजह

माइक्रोसॉफ्ट के अनुसार, यह घटना नेटवर्क क्षमता को बढ़ाने के दौरान आई एक पुरानी समस्या से जुड़ी है। कंपनी ने साफ तौर पर किसी हमले की संभावना को खारिज कर दिया है।

उसने इस घटना को एक तकनीकी समस्या बताया है, जिसका साइबर या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)/एजेंट्स से कोई लेना-देना नहीं है।

पहले बताया था कि प्रभावित मशीनों पर सर्वर ऑटोमेटेड हेल्थ चेक में फेल हो रहे थे और सिक्योर-कनेक्शन प्रोसेस पर बहुत अधिक दबाव पड़ रहा था।