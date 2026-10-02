2028 तक चिप की कमी की आशंका

माइक्रोन CEO ने 2028 तक चिप की कमी की जताई आशंका, क्या होगा इसका असर?

लेखन बिश्वजीत कुमार 10:24 am Oct 02, 202610:24 am

क्या है खबर?

मेमोरी चिप की कमी का असर कुछ सालों तक जारी रह सकता है। माइक्रोन और सैमसंग के अधिकारियों ने इस सप्ताह कहा कि मेमोरी की मांग उपलब्ध सप्लाई से ज्यादा बनी रह सकती है। माइक्रोन के CEO संजय मेहरोत्रा के अनुसार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सर्वर के लिए मेमोरी की बढ़ती जरूरत से सप्लाई पर दबाव है। कंपनी 2028 में नए क्लीन रूम शुरू करने की तैयारी कर रही है, लेकिन उत्पादन बढ़ने में समय लगेगा।