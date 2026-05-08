इंस्टाग्राम पर अब एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन की सुविधा नहीं मिलेगी

मेटा ने इंस्टाग्राम के लिए बंद किया एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन, जानिए क्या असर पड़ेगा

क्या है खबर?

मेटा के फोटो और शॉर्ट-वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम ने एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड (E2EE) मैसेजिंग को सपोर्ट करना बंद कर दिया है। यह कदम अंतरराष्ट्रीय नियामकों द्वारा ऐसे चैनल्स के माध्यम से प्रसारित होने वाली अवैध कंटेंट पर नकेल कसने के प्रयास के तहत उठाया है। कंपनी ने पहले इस तकनीक को यूजर्स की गोपनीयता का सर्वोत्तम मानक बताया था। इस फैसले का बच्चों के लिए काम करने वाली संस्थाओं ने स्वागत किया है, जबकि गोपनीयता के समर्थकों ने निंदा की है।