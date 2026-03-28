मेटा अगले सप्ताह 2 स्मार्ट चश्मे लॉन्च करेगी

मेटा अगले सप्ताह लॉन्च करेगी 2 AI चश्मे, मिलेगा प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट

क्या है खबर?

मेटा अगले सप्ताह रे-बैन के 2 नए स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च करने की योजना बना रही है, जो विशेष रूप से चश्मा पहनने वालों के लिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, ये चश्मे एसिलोरलक्सोटिका SA के साथ बेचे जाएंगे। यह पहली बार होगा, जब कंपनी अपनी रे-बैन सीरीज के लिए प्रिस्क्रिप्शन सपोर्ट पेश करेगी। खबरों के मुताबिक, नए चश्मे आयताकार और गोल आकार के विकल्पों में उपलब्ध होंगे और इन्हें चश्मे बेचने वाले चैनल्स के माध्यम से बेचा जा सकता है।