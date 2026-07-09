कनाडा में बनेगा मेटा का नया AI डाटा सेंटर

मेटा करीब 900 अरब रुपये खर्च कर कनाडा में बनाएगी विशाल AI डाटा सेंटर

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:32 pm Jul 09, 202607:32 pm

क्या है खबर?

मेटा ने कनाडा के अल्बर्टा प्रांत में 13 अरब कनाडाई डॉलर (लगभग 900 अरब रुपये) की लागत से नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डाटा सेंटर बनाने की घोषणा की है। यह कनाडा में कंपनी का पहला और दुनिया का 33वां डाटा सेंटर होगा। शुरुआत में इसकी क्षमता 1 गीगावाट होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 1.8 गीगावाट तक किया जा सकेगा। यह परियोजना AI तकनीक की तेजी से बढ़ती जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से तैयार की जा रही है।