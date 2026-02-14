मेटा स्मार्ट ग्लासेज में मिलेगी चेहरे की पहचान करने की सुविधा, जानिए कैसे करेगी काम

मेटा के स्मार्ट ग्लासेज में चेहरे की पहचान करने वाली सुविधा मिलेगी

क्या है खबर?

मेटा अपने उपभोक्ता उत्पादों में चेहरे की पहचान (फेशियल रिकोनाइजेशन) तकनीक को फिर से शामिल करने की तैयारी कर रही है। इस बार कंपनी इस बार स्मार्ट ग्लासेज में इसका उपयोग करेगी। सूत्रों का कहना है कि कंपनी इस साल के अंत तक अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संचालित चश्मों में चेहरे की पहचान क्षमता जोड़ने पर विचार कर रही है। आंतरिक तौर पर इस फीचर का कोडनेम 'नेम टैग' बताया जा रहा है।