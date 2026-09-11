मेटा के नए फीनिक्स VR हेडसेट की तस्वीरें लीक, चश्मे जैसा दिखेगा डिवाइस
क्या है खबर?
टेक कंपनी मेटा एक नए हेडसेट को लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी के इस नए डिवाइस को फीनिक्स नाम से जाना जा रहा है और इसकी कुछ तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। ये तस्वीरें होराइजन ओएस के एक फर्मवेयर पैकेज से मिली हैं। इनमें हेडसेट का डिजाइन सामान्य VR डिवाइस से काफी अलग नजर आता है। यह चश्मे जैसा पतला दिख रहा है और इसमें अलग नोज पैड के साथ कई सेंसर भी दिखाई दे रहे हैं।
डिजाइन
चश्मे जैसा दिखेगा हेडसेट
लीक तस्वीरों में फीनिक्स का डिजाइन आम VR हेडसेट से काफी पतला दिखाई देता है।
इसमें चेहरे को ढकने वाला बड़ा हिस्सा नहीं है, बल्कि चश्मे जैसा फ्रेम और अलग नोज पैड दिया गया है। हेडसेट के किनारों और नीचे सेंसर लगाए गए हैं। इसमें प्रिस्क्रिप्शन लेंस लगाने की सुविधा भी मिल सकती है।
तस्वीरों में इन लेंसों को हेडसेट के अपने लेंस के सामने लगाते हुए दिखाया गया है, जिससे चश्मा पहनने वाले लोगों को आसानी हो सकती है।
डिवाइस
केबल से जुड़ेगा बाहरी डिवाइस
फीनिक्स में एक बाहरी कंप्यूटिंग डिवाइस दिए जाने की उम्मीद है, जो केबल के जरिए हेडसेट से जुड़ा होगा।
लीक तस्वीरों में यह केबल बाईं तरफ के आर्म से निकलती दिखाई देती है। सेटअप के दौरान क्यूआर कोड का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हालांकि, चश्मे जैसा दिखने के बावजूद फीनिक्स पारदर्शी स्मार्ट ग्लास की तरह काम नहीं करेगा।
इसमें कैमरों से आसपास का दृश्य रिकॉर्ड करके उसे हेडसेट की स्क्रीन पर दिखाने की व्यवस्था हो सकती है।
लॉन्च
लॉन्च और कीमत की जानकारी नहीं
रिपोर्ट्स में कहा गया है कि मेटा काफी समय से इस हेडसेट पर काम कर रही है।
इसे हल्का और प्रीमियम मिक्स्ड-रियलिटी डिवाइस बताया जा रहा है। इसमें आंख और हाथ से कंट्रोल करने वाली सुविधाएं मिलने की उम्मीद है। हालांकि, अभी इसका अंतिम नाम, कीमत और लॉन्च तारीख की जानकारी सामने नहीं आई है।
लीक तस्वीरों को भी मेटा की आधिकारिक पुष्टि नहीं मिली है। इसलिए कंपनी की घोषणा तक इन जानकारियों को सावधानी से लेना बेहतर होगा।