मेटा ला रही है नया VR हेडसेट

मेटा के नए फीनिक्स VR हेडसेट की तस्वीरें लीक, चश्मे जैसा दिखेगा डिवाइस

लेखन बिश्वजीत कुमार 06:07 pm Sep 11, 202606:07 pm

क्या है खबर?

टेक कंपनी मेटा एक नए हेडसेट को लॉन्च करने की योजना बना रही है। कंपनी के इस नए डिवाइस को फीनिक्स नाम से जाना जा रहा है और इसकी कुछ तस्वीरें ऑनलाइन सामने आई हैं। ये तस्वीरें होराइजन ओएस के एक फर्मवेयर पैकेज से मिली हैं। इनमें हेडसेट का डिजाइन सामान्य VR डिवाइस से काफी अलग नजर आता है। यह चश्मे जैसा पतला दिख रहा है और इसमें अलग नोज पैड के साथ कई सेंसर भी दिखाई दे रहे हैं।