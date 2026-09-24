मेटा का नया AI डिवाइस म्यूज चार्म पेश, फोन खोले बिना AI से कर सकेंगे बातचीत
क्या है खबर?
मेटा ने आज मेटा कनेक्ट 2026 इवेंट में अपना नया AI डिवाइस म्यूज चार्म पेश किया है। इसे कंपनी के पर्सनल AI एजेंट म्यूज से जुड़े रहने के लिए बनाया गया है। CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के सालाना कनेक्ट इवेंट में इसकी जानकारी दी। यह डिवाइस अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है और इसके कुछ कंपोनेंट्स को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जुकरबर्ग के मुताबिक, म्यूज चार्म को दिसंबर तक शिप किया जा सकता है।
खासियत
हथेली में आएगा छोटा डिवाइस
म्यूज चार्म हथेली में आने वाला छोटा डिवाइस है, जिसे जेब में रखा जा सकता है या कीचेन से जोड़ा जा सकता है।
इसमें एक छोटी स्क्रीन दी गई है, जिस पर म्यूज AI एजेंट का डिजिटल अवतार दिखाई देता है। यूजर्स डिवाइस से सीधे बात कर सकते हैं और AI से कामों में मदद ले सकते हैं।
मेटा के मुताबिक, इसमें रियल-टाइम वॉइस और अवतार सिस्टम एक छोटे डिवाइस में दिया गया है।
अन्य खासियत
फोन खोलने की जरूरत नहीं
इस डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए फोन अनलॉक करने या अलग ऐप खोलने की जरूरत नहीं होगी।
जुकरबर्ग के अनुसार, डिवाइस के किनारे दिए फिंगरप्रिंट सेंसर पर टैप करके यूजर्स म्यूज से बातचीत शुरू कर सकेंगे। कंपनी का कहना है कि यह उन लोगों के लिए उपयोगी होगा, जो मेटा के स्मार्ट ग्लास नहीं पहन रहे हों।
डिवाइस के जरिए यूजर्स अपने आसपास की चीजों के बारे में म्यूज से बात कर सकेंगे।
शिपिंग
दिसंबर में हो सकती है शिपिंग
म्यूज चार्म को मेटा के AI एजेंट को लोगों तक पहुंचाने के नए तरीके के तौर पर देखा जा रहा है।
इसका छोटा आकार और डिजिटल अवतार इसे सामान्य AI डिवाइस से अलग रूप देता है। कंपनी ने फिलहाल इसकी कीमत और बिक्री की जानकारी नहीं दी है।
जुकरबर्ग ने कहा है कि म्यूज चार्म दिसंबर में छुट्टियों के समय तक शिपिंग के लिए तैयार हो सकता है। इसकी अंतिम उपलब्धता बाद में स्पष्ट होगी।