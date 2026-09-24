मेटा का नया AI डिवाइस म्यूज चार्म पेश

मेटा का नया AI डिवाइस म्यूज चार्म पेश, फोन खोले बिना AI से कर सकेंगे बातचीत

लेखन बिश्वजीत कुमार 08:23 am Sep 24, 202608:23 am

क्या है खबर?

मेटा ने आज मेटा कनेक्ट 2026 इवेंट में अपना नया AI डिवाइस म्यूज चार्म पेश किया है। इसे कंपनी के पर्सनल AI एजेंट म्यूज से जुड़े रहने के लिए बनाया गया है। CEO मार्क जुकरबर्ग ने कंपनी के सालाना कनेक्ट इवेंट में इसकी जानकारी दी। यह डिवाइस अभी बाजार में उपलब्ध नहीं है और इसके कुछ कंपोनेंट्स को अंतिम रूप दिया जा रहा है। जुकरबर्ग के मुताबिक, म्यूज चार्म को दिसंबर तक शिप किया जा सकता है।