मेटा का नया AI ब्रेन2क्वर्टी पढ़ेगा दिमाग की गतिविधि

मेटा का नया AI ब्रेन2क्वर्टी पढ़ेगा दिमाग की गतिविधि, बिना सर्जरी विचारों को बना देगा टेक्स्ट

लेखन बिश्वजीत कुमार 01:02 pm Jun 30, 202601:02 pm

क्या है खबर?

मेटा ने ब्रेन2क्वर्टी v2 नाम का नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) सिस्टम पेश किया है, जो बिना किसी सर्जरी या ब्रेन चिप के दिमाग की गतिविधि को पढ़कर उसे टेक्स्ट में बदल सकता है। कंपनी का कहना है कि यह तकनीक भविष्य में लकवा, दिमागी चोट या बोलने में असमर्थ लोगों के लिए मददगार साबित हो सकती है। इसकी मदद से लोग सिर्फ अपने विचारों के जरिए भी बातचीत कर सकेंगे। फिलहाल यह तकनीक रिसर्च चरण में है।