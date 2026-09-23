मेटा बिना कैमरे वाले स्मार्ट ग्लासेज लॉन्च कर सकती है

मेटा पेश कर सकती है बिना कैमरे वाले स्मार्ट ग्लासेज, जानिए क्या है वजह

क्या है खबर?

मेटा बुधवार को वार्षिक कनेक्ट सम्मेलन में नए स्मार्ट ग्लासेज पेश कर सकती है, जिसमें कैमरे रहित चश्मे भी शामिल हैं। यह कदम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) डिवाइसों के बारे में बढ़ती गोपनीयता चिंताओं के बीच उठाया जा रहा है। इनका उपयोग लोगों की सहमति के बिना उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया की दिग्गज कंपनी के एसिलोरलक्सोटिका के साथ मिलकर बनाए गए स्मार्ट ग्लासेज की बिक्री पिछले साल 70 लाख से ज्यादा हो गई है।