मेटा पर 130 लाख करोड़ जुर्माना लगाने की मांग

मेटा पर अमेरिका में 130 लाख करोड़ रुपये जुर्माना लगाने की मांग, जानिए क्या है मामला

लेखन बिश्वजीत कुमार 03:37 pm Jul 07, 202603:37 pm

क्या है खबर?

फेसबुक और इंस्टाग्राम की पैरेंट कंपनी मेटा अमेरिका में बड़े कानूनी संकट का सामना कर रही है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका के चार राज्यों ने कंपनी पर करीब 1.4 लाख करोड़ डॉलर (लगभग 130 लाख करोड़ रुपये) जुर्माना लगाने की मांग की है। आरोप है कि मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म इस तरह तैयार किए कि युवा यूजर्स लंबे समय तक स्क्रीन से जुड़े रहें और संभावित खतरों की सही जानकारी नहीं दी।